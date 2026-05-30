家のベストポジション、気づくと愛犬の特等席になっていた、そんなおうちも多いのではないでしょうか。【写真】ソファで爆睡する豆次郎くん…パパは床で寝ています「柴犬がソファ、飼い主が床」堂々とソファの上に君臨しているのは、柴犬の「豆次郎」くん（6歳・男の子）。肘掛けにを枕にして、すやすやと気持ちよさそうに眠っています。その一方で、床には背中を丸めて横になっている飼い主さん