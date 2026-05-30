家のベストポジション、気づくと愛犬の特等席になっていた、そんなおうちも多いのではないでしょうか。



【写真】ソファで爆睡する豆次郎くん…パパは床で寝ています

「柴犬がソファ、飼い主が床」



堂々とソファの上に君臨しているのは、柴犬の「豆次郎」くん（6歳・男の子）。肘掛けにを枕にして、すやすやと気持ちよさそうに眠っています。



その一方で、床には背中を丸めて横になっている飼い主さんの姿がーー。ソファでのびのび眠る豆次郎くんとの見事な対比、このクスッと笑えてどこか心温まる光景に、2.4万件を超える“いいね”が殺到しました。



リプライには「柴犬あるあるw」「さすがの柴」「当たり前です！ お犬様ですから」「ワンが幸せなのが1番」「ぐっすり寝ててかわいい」「どこの家も一緒だな」といった声が寄せられています。



お出かけ後に力尽きた豆次郎くん

飼い主のしばわんこさん（@48dogchat1mame2）によると、撮影したのは5月5日、子どもの日。大切な“我が子”である豆次郎くんを連れて、こいのぼりを見るためにお出かけをしたのだそうです。五月の爽やかな空気の中、家族みんなで楽しい時間を過ごして帰宅したあとの出来事でした。



「豆次郎は疲れたのか、リビングのソファで爆睡。枕があるのですが落としてしまったときは、こうしてソファの肘置きを枕にすることもあります。主人も床で寝始め、私もまた床に寝そべりながらこの光景を撮影しました」



ソファを完全に乗っ取られてしまった形になる飼い主さん夫婦ですが、肘置きを上手に枕にしてスースーと寝息を立てている愛犬の姿を見れば、場所を譲ってしまうのも無理はありません。



「豆次郎は、1時間半ほど熟睡。その後は、元気に散歩に出かけました」



6歳を迎えた豆次郎くん、そのひととなりは…

豆次郎くんは、最近6歳の誕生日を迎えました。とても穏やかな性格だといいます。



「外で通りすがりの人と目が合うと、自分からそばに寄って行って『撫でて』『褒めて』と猛アピールする人懐こい子です。小さな子どもたちに囲まれても絶対に起こりません」



誰にでも愛されるアイドル犬としての顔を持つ豆次郎くん。しかし、ひとたび家族だけの安心できる我が家に帰ってくると、そのお利口さんな姿から一転、ちょっぴり大胆な行動に出ることがあるのだそうです。



「家では寝ている父ちゃん、母ちゃんのことは、平気で踏んづけて歩く“サディスト”です（笑）」



優しい飼い主さん夫婦の愛情に包まれて、おうちの中で100％リラックスしきった寝顔を見せるその瞬間は、何気ない日常の、かけがえのない幸せが満ちあふれた光景でした。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）