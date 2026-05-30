2022年末、OpenAIが公開したChatGPTは世界を熱狂させた。しかし、その爆発的ブームを冷ややかに見つめていた人物がいる。OpenAI共同創業者でもあったイーロン・マスクだ。彼はChatGPTを「ウォーク思想に汚染されている」と批判し、やがて「白人男性を処刑するAIが生まれる」とまで語るようになる。なぜマスクは生成AIにそこまで強烈な恐怖を抱いたのか。そして、その危機感から生まれた“反ChatGPT”こと「Grok