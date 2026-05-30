2022年末、OpenAIが公開したChatGPTは世界を熱狂させた。しかし、その爆発的ブームを冷ややかに見つめていた人物がいる。OpenAI共同創業者でもあったイーロン・マスクだ。彼はChatGPTを「ウォーク思想に汚染されている」と批判し、やがて「白人男性を処刑するAIが生まれる」とまで語るようになる。なぜマスクは生成AIにそこまで強烈な恐怖を抱いたのか。そして、その危機感から生まれた“反ChatGPT”こと「Grok」に、彼は何を託したのか――。

【画像】マスキズム 新たな独占の時代

ChatGPT とマスクの意外な因縁

2022年11月、イーロン・マスクがTwitterの買収を完了させた1カ月後、OpenAIがChatGPTをリリースした。



親しみやすい会話型インターフェースと強力なAIシステムを組み合わせたChatGPTは、誰もが質問をすれば、驚くほど人間らしい（常に正確とは限らない）回答を得ることができる。



2023年1月までに、このチャットボット（人と会話するAIの仕組み）は月間アクティブユーザー数が１億人に到達し、史上最も早く拡散したウェブアプリケーションとなった。ほとんど一夜にして、OpenAIは「生成AI」を、テック業界全体の核へと押し上げたのだった。

マスクは早くも2010年代半ばの段階で、より高度な形態のAIが次の10年を定義するであろうことも理解していた。だからこそ彼は2015年にOpen AIを共同設立したのだった。



３年後に同社を去った理由は、AIへの関心が薄れたからではなく、組織に対してもっと強い支配権を望んだものの叶わなかったからだ。

マスクが抱いた「生成AIへの恐怖」の正体

マスクは生成AIブームの到来を歓迎しただろうか。実は彼はこのブームに対して両義的な思いを抱いていた。



まずプラス面。生成AIに必要な大規模言語モデルは高価なテクノロジーであり、膨大な電力と、高価で特殊なハードウェアを必要とし、そうしたインフラ構築も得意とするマスクには追い風だ。



一方で、この新たな局面は危険に満ちているとも感じていたのだ。ChatGPTの出力結果は、その恐怖を具体的に感じられるものだった。マスクにとって、このチャットボットの回答は悪しき「ウォーク・マインド・ウイルス」（社会正義に目覚めた思想ウイルス）に侵されているように見えたのである。



「ウォーク」は「社会的な不正義に抵抗するため目を開いていろ」という意味合いでSNS上で使われ始めたフレーズで、「ブラック・ライブズ・マター（黒人の命も大切だと訴えるスローガン）」などの主張をしてきた。



だがマスクにとって「ウォーク」の思想は「歪められた情報を広め、心を操るウイルス」として嫌悪すべき対象とだった。「ウォーク・マインド・ウイルス」への嫌悪と病的な警戒心から、マスクはTwitter社そのものを買収してしまったほどだ。



同じ危惧が生成AIに対しても浮かんだ。なぜ生成AIは、人種、移民、あるいはジェンダーについて「正しい」形で語らないのか？



「AIをウォークになるように――つまり嘘をつくように――訓練することは命取りになる危険性がある」と、マスクは2022年12月にツイート。その後、さらに一歩進んで、ChatGPTのようなAIシステムは「ウォーク・マインド・ウイルスが隅々にまで織り込まれたもので」、「政治的に正しくなるように訓練されている」と主張するようになる。



そうしたAIの危険性は、マスクが徹底的に点検する前のTwitterがそうであったように、ウォークな思想を拡散させる可能性があることだけではなかった。マスクにとってもっと恐ろしかったのは、ウォークな超知能が生まれる可能性があることだった。

「誰かのジェンダーを間違えただけで処刑するようなAI」

2010年代のマスクは、AIが「邪悪な独裁者」になるのを防ぐために「AIを集団的にプログラミングする」プロセスを称えていた。



しかし、もし「間違った人間たち」がプログラミングをしていたとしたら、どうなってしまうだろう？ もし訓練データがウォーク・マインド・ウイルスに感染していたとしたら？



ウォークで邪悪な独裁者――あるいはマスク自身の表現を借りれば、「誰かのジェンダーを間違えただけで処刑してくるような」、「全能で超抑圧的な口うるさい女教師のようなウォークAI」――が生まれてしまう可能性があるではないか。

マスクの暗い妄想では、そうした世界のAIによって排除される標的は、特定の種類の人間――すなわち彼のような人々――となる。マスクは次のように語っている。



「問題は、AIをプログラミングして、回答は多様性を重んじたものしか出してはいけないと指示すると、それがAIにとっての至上命題のようなものになり、『ふむ、権力の座にいる白人男性が多すぎるな。処刑してしまおう』とAIが考えるような状況に陥りかねない」。

Grokはウォーク・マインド・ウイルスを駆逐するために開発された

2023年3月、マスクはAI企業「xAI」を法人化した。翌月、彼はFoxニュースに出演し、タッカー・カールソンとの会話のなかで「TruthGPT」と呼ばれるものに取り組んでいると語った。それは「最大限の真実を探求するAI」になるだろうと彼は言った。



８月には、それを「Grok」に改名した。これはロバート・Ａ・ハインラインのSF小説『異星の客』からの引用である。このチャットボットは、「他のほとんどのAIシステムに拒否されるような、きわどい質問にも答える」とされた。

それはまた、思春期の愛読書だったダグラス・アダムスの『銀河ヒッチハイク・ガイド』を明確にモデルとした、ジョークを飛ばすようなカジュアルな語り口のAIだった。そして何より重要なことに、堂々と「反ウォーク」を掲げるものだった。



それまでは、ソーシャルメディア上で反ウォーク・マインド・ウイルスを伝播させるには、人間がカウンターミームを供給する必要があった。マスクが築いたGrokは、そのプロセスを自動化できるAIなのだった。



彼はGrokを「Ｘ」に組み込み、ユーザーがタグづけして投稿すれば回答を得られるようにした。2024年12月、彼は写真のようにリアルなミームを生成できる画像生成機能を備えたGrokの新バージョンを発表。



Ｘ上では、ユーザーたちがGrokでアレンジした「カエルのペペ」のミームを拡散し始め、マスクはそれを喜んでリポストした。



そのミームは時代の変化を表すものだった。2010年代のトロールたちのマスコットであり、扇動的な4chan（アメリカ版の2ちゃんねるとも言えるインターネット掲示板）ユーザーたちによって広められ、2016年にユダヤ人組織「名誉毀損防止同盟」が指定する「ヘイトシンボル」に追加されたペペのキャラクターが大量生産できるようになったのである。

人間と機械をも統合するというマスキズムの野望

2025年3月、xAIはＸを450億ドルで買収した――2022年にマスクがTwitterへ支払った額より10億ドルも高かった。ソーシャルメディアとAIを統合し、さらには人間と機械をも統合するというマスキズムの野望を示すものだった。



そしてそれは、文字通りの「機械」でもあった。Grokを動かすために、xAIは2024年にメンフィスのデータセンターで「世界最大のスーパーコンピュータ」とされるものを４カ月のうちに作り上げた。



そのデータセンターが位置しているのは、解放奴隷のためのコミュニティに起源を持つ歴史的な黒人居住区だ。この施設のメタンガスタービンは、喘息、呼吸器疾患、心臓疾患、そして特に子供たちのがんの増加に関連する汚染物質を排出している。



地元の活動家であるケショーン・ピアソンは「ここに住んでおらず、私たちのことを気にもかけていないひとりの権力者の野望のために、私たちの健康を犠牲にするなんて狂っている」と語っている。



「ここはテクノクラート的な妄想を抱く億万長者の利益のための『犠牲区域』ではない」。

しかしマスキズムのもとでは、まさに犠牲となる運命にある。



ウォークはもともと黒人文化に根差した言葉でもある。ウォークネスとの戦争において、現在の人種の序列はさまざまな形で押し付けられていくことになる。



文／クィン・スロボディアン ベン・ターノフ 写真／shutterstock

マスキズム 新たな独占の時代

クィン・スロボディアン (著), ベン・ターノフ (著), 樋口武志（訳）

2026/5/26

2,200円（税込）

320ページ

ISBN： 978-4868011460

もはや資本主義はマスク主義に変わった！



斎藤幸平氏が解説・絶賛！

「思考を操作されないために、

私たちに残された時間は少ない」



その先にあるのは自由か奴隷化か――

かつて大量生産大量消費の社会システムは、

「自動車王」ヘンリー・フォードになぞらえて

フォーディズムと呼ばれた。

いま、SNS、AI、宇宙、世界経済、そして全人類の脳を

「テクノキング」イーロン・マスクが支配しようとしている。

「マスキズム」という名の新たなシステムは

どうやってできたのか。

私たちをどこへ連れて行くのか。



「マスキズム」の特徴とは――

・自立しようとするほど、

Xやスターリンクなど「マスクのインフラ」への接続が必要になる

・国家と対立するのではなく、一体化して独占を強める

・すべてを技術が統治し、人間と機械が一体化する

・選民主義を生み、排他的な反グローバル主義を加速させる



イーロン・マスク個人についてではなく

「マスクを中心とした社会システム」に

初めて目を向けた全米騒然の話題作が日本上陸！



【目次】

はじめに マスク主義は21世紀のOSである

第１章 選民のためだけの未来主義

第２章 上位集合（スーパーセット）

第３章 サービスとしての主権

第４章 電気的自立（エレクトリック・オートノミー）

第５章 アテンション錬金術

第６章 機械と人間の融合

第７章 ヒトラー化するAI

第８章 Ｘという名の国家

終章 マスキズムの4つの未来