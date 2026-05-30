チャームやキーホルダーをバッグにじゃらじゃら付けることを指す「じゃら付け」が若年女性を中心に注目を集めています。フリュー株式会社（東京都渋谷区）が同社の調査機関『フリューガールズ総合研究所』にて実施した「バッグへのじゃら付け」に関する調査によると、16〜25歳の女性の約8割が「バッグに何かしらのアイテムを1個以上つけている」と回答しました。では、どのキャラクターが1位だったのでしょうか。【表】バッグへ付