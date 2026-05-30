「気が利く人」になるにはどうしたらいいのか。東京大学大学院人文社会系研究科教授の唐沢かおりさんは「対人関係をスムーズにする4つの社会的スキルを知ったうえで、AIなどを活用しながら練習するといい」という――。※本稿は、唐沢かおり『「気が利く」とはどういうことか―対人関係の心理学』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu■「気が利く人