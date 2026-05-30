¥Ù¥¿¤Ê¤ªÀ¤¼¤ò¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÄÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤¬¸ì¤ëŽ¢¿¦¾ì¤Çµ¤¤¬Íø¤¯¿ÍŽ£¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥¥ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÅâÂô¤«¤ª¤ê¡Ø¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¿´Íý³Ø¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë
¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¡ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥¥ë¡Ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ÈÎóµó¤µ¤ì¤ë¤Èº®Íð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ìµ¤¤Ë³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÂçÊÑ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢´°àú¤Ëµ¤¤¬Íø¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤ë³Æ¥¹¥¥ë¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²¿¤«¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëºÝ¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½¬ÆÀ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤ò¸«Äê¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬Íø¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÊ¬²ò¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¹¤ì¤Ð½¬ÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«
¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤¬Íø¤¯¤³¤È¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢¶¦´¶¡¢´¶¾ð¤ä¥Ë¡¼¥º¤Î»¡ÃÎ¡¢´Ñ»¡ÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ê¤É¤È´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÎ·ÏÅª¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤ÎÂ¬Äê¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿´Íý¼ÜÅÙ¤ò»²¾È¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¼ÁÌä¹àÌÜ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤ÎÄøÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÆÃÓ¾ÏÉ×(¤¤¯¤Á¤¢¤¤ª)¤¬³«È¯¤·¤¿¼ÜÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£KiSS-18¡ÊKikuchi¡Çs Scale of Social Skills¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¹àÌÜ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½½È¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢À°Íý¤·¤¿·Á¤Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓ¼«¿È¤âÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ÜÅÙ¹àÌÜ¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹àÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤ëÈÖ¹æ½ç¤ËÄó¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÁÌä¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¡á5ÅÀ¡×¡¢¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡á4ÅÀ¡×¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡á3ÅÀ¡×¡¢¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡á2ÅÀ¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡á1ÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÉ¾Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡¸À¸ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë
°ì¤Ä¤á¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢°Ý»ý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¸À¸ìÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¯¤È¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Â¾¼Ô¤È¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤¬»È¤¨¤ë¡¢·É¸ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Î±¿ÍÑ¤äÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤â¡¢¸À¸ìÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¹àÌÜ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ø·¸¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¸ÀÆ°¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ø·¸À¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÃ¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬³Ø¤Ó¤Ë
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢²ñÏÃ¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬Íø¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤äÉÔ°Â¤â´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢º¬¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤â¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤ÏÆü¡¹¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°§»¢¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÂ¾¼Ô¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ËÍÍÑ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÌ¤Î¾ìÌÌ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¹¥¥ë
Æó¤Ä¤á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤¬Íø¤¯¤³¤È¤Îº¬Äì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ©¸æ¤¹¤ë²áÄø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤ÎÄ´Àá¤Ï¡¢É½½Ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç´ÑÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò´é¤ä¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÆ°É½¸½¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄ´Àá¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê·Ð¸³¤Î¶¯¤µ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢²Ã³²°Õ¿Þ¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢²Ã³²°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤ª¤¹¤Ê¤É¡¢¾ìÌÌ¤Î²ò¼á¤ò¤·Ä¾¤¹¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤½¤é¤»¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î¸»Àô¤òÆ¬¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÅÜ¤ê´¶¾ð¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýÎ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÇ§ÃÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È¡¢¼ç´ÑÅª·Ð¸³¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÉ½½Ð¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë´¶¾ð¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅÜ¤ê¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²Ã³²Åª¤ÇÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊóÉü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢²Ã³²Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤à¤ä¤ß¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿´¤Ë¤È¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¹¥¥ë
»°¤Ä¤á¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤«¤é¤ÎÂÐÎ©¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÉ½ÌÌÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÉÑÈË(¤Ò¤ó¤Ñ¤ó)¤Ëµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤±¤ÎÉ½ÌÌÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë²áÄø¼«ÂÎ¤¬¡¢¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¸¤¿ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¼ý¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¥¹¥¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÆÃÓ¤Î¼ÜÅÙ¤Çµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¹çÍýÅª²ò·è¤Ë´Ø¤ï¤ë¹ÔÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤Ê¤À¤á¤ë¡¢¼Õ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐÎ©¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½è¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢ÃåÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹¥°ÕÅÙ¤ä¿®Íê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤Ê¤ó¤é¤«¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¥ë
»Í¤Ä¤á¤Ï²ÝÂê²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤·¤âÂ¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤·¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Â¾¼Ô¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë°ÕµÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢ÂÐ¿ÍÁê¸ßºîÍÑ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Î¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¿¦¾ì¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²ÈÂ²¤ä¤´¶á½ê¤ÎÃ¯¤«¤È¡¢²¿¤«¤Îºî¶È¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ê¤É¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹àÌÜ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦ºî¶È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¥¹¥¥ë¤È¤ß¤Ê¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬¹â¤¤¤È¡¢Â¾¼Ô¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ìÌÌ¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¤¬Íø¤¯¹ÔÆ°¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤Î¹½Â¤¤ä¡¢Í×µá¤µ¤ì¤ë¥¿¥¹¥¯¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÇÄ°®¤ÈÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤¬´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤Ï¡¢Àè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò»ý¤Á¡¢ÃÊ¼è¤ê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤ÏÎý½¬¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Îý½¬¤ä·±Îý¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÆÃÓ¤Î¼ÜÅÙ¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¤äWeb¤Ê¤É¤Ë¶ñÂÎÎã¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Chat GPT¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Çµ¤¤¬Íø¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¸ÀÆ°¤òµó¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ª¶È»þ´ÖÄ¾Á°¤Ë¡¢ÍÑ·ï¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤ªË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¼¨¤¹¡£
¡½¡½¾å»Ê¤äÆ±Î½¤¬Ë»¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤Ç²¼½ñ¤¤À¤±¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¡¢¾¯¤·¼ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£
¢£¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¥Ï¥¦¥Ä¡¼¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¡¢Ìò³ä¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡Á¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó½ñÀÒ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÊ¸Ì®¤äÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê»öÎã¤â¡¢Â¿¡¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤½¤¦¡¢¸À¤¨¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤À¤±¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎã¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ½é¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÍßÄ¥¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»öÎã¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤Î¸ÀÆ°¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
ÅâÂô ¤«¤ª¤ê¡Ê¤«¤é¤µ¤ï¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ph.D.¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¾ðÊóÊ¸²½³ØÉô½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¿´¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¡Ù¡ÊÊÔÃø¡¢¥Ê¥«¥Ë¥·¥ä½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ò³µÇ°¹©³Ø¡ÓÀë¸À¡ª¡Ù¡Ê¶¦ÊÔÃø¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¶µ¼ø ÅâÂô ¤«¤ª¤ê¡Ë