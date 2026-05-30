がんを予防する方法はあるのか。放射線治療専門医であり、自身も膀胱がんを患った中川恵一さん（東京大学医学部附属病院放射線治療部門顧問・病院診療医）は、「運動ががんの予防や再発防止に有効であることは、いまや医学界では常識です」と断言する。特別なプログラムもスポーツジムに通う必要もない、誰でもすぐに始められる運動方法を聞いた――。（聞き手・構成＝ジャーナリスト・亀井洋志）■先進国でがん死亡率が上昇して