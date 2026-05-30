女優山下美月（26）が29日、都内で初の単独主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」（7月4日初日、東京・サンシャイン劇場ほか）の記者会見に出席した。約8年ぶり、乃木坂46卒業後初の舞台出演。「ゼロからのスタートだと思っています。10代の時よりも絶対にお芝居のことが大好きになっているので、すごく楽しみです」と語った。初共演の山崎静代からは「なかなかかわいい」と評され、「ありがとうございます」と笑みを浮かべた。藤野