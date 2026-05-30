横領や収賄などの罪に問われていた中国武術「少林拳」の発祥地とされる少林寺の元住職について、中国の裁判所が懲役24年の判決を言い渡しました。中国メディアによりますと、中国・河南省にある世界的に有名な寺院・少林寺の元住職の釈永信氏は、2003年から2025年までに自身の地位を利用して1億3100万元＝日本円でおよそ31億円以上の財産を横領したなどの罪に問われていました。現地の裁判所は29日、釈氏に対して懲役24年および罰