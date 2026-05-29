（台北中央社）立法院院会（国会本会議）は29日、武器調達に関する特別予算案を可決した。行政院（内閣）が提出した同予算案からほぼ減額せず、約88億台湾元（約447億円）を計上した。立法院は8日、野党提出の国防特別条例案を可決。行政院が昨年11月に提出した案では2033年までの8年間に計1兆2500億元（約6兆2000億円）の防衛予算を盛り込んでいたが、野党案では米国からの武器調達のため、第1期と第2期で計7800億元（約3兆9000億