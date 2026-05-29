リージョナルプラスウイングスは、2026年3月期の決算を発表した。純利益は14億4,900万円で、黒字に転換した。営業収入は1,088億円（前期間比3.3％増）で、傘下のAIRDO（エア・ドゥ）、ソラシドエアの両社ともに旅客数、営業収入が過去最高を更新した。営業利益は34億円（同5.6％減）、経常利益は23億円（同30.7％減）となった。円安の進行に加え、人手不足や物価上昇による委託費用の上昇、国の補助金縮減など厳しい事業環境が続い