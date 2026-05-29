5月29日 発表 GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は5月29日、「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2026」にて「ZETA DIVISION Geekly」メンバーとして、Weibo Gaming所属のMenaRD選手が加入、STREET FIGHTER部門の新規メンバーとして、コーチのじゃじい氏が加入したことを発表した。 「ZETA DIVISION Geekly」に、過去CAPCOM CUPで