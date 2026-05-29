【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の新曲「南谷ミュージック・シティー」が、レギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて初オンエアが決定した。 ■最新シングル「人誑し / ひとたらし」3番目の収録曲の全貌がついに明らかに 2月に古希を迎え、なお精力的な活動を続ける桑田佳祐。6月24日発売の最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」に収録される新曲としてタイトルだけ明かされて