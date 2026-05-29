こんにちは！みなさん！5月のコラムをお届けします！気づけば、もう月末になってしまいました！初夏！……いや、もう夏すぎる！？という天気かと思えば、雨が降ってめちゃくちゃ寒かったり。寒暖差が激しすぎる毎日ですね……。皆さま、いかがお過ごしでしょうか？わたしは完全に舞台ボケしていた気がしますが、夏に向けてお仕事も決まってきているので、徐々に日常生活や活動のペースを取り戻してきました！最近マイペースすぎて