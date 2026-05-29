「今の時代も、いつかきっと尊くなる。」開催中の「平成恋愛展」で思い出に浸る
こんにちは！みなさん！
5月のコラムをお届けします！
気づけば、もう月末になってしまいました！
初夏！……いや、もう夏すぎる！？
という天気かと思えば、雨が降ってめちゃくちゃ寒かったり。
寒暖差が激しすぎる毎日ですね……。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか？
わたしは完全に舞台ボケしていた気がしますが、
夏に向けてお仕事も決まってきているので、
徐々に日常生活や活動のペースを取り戻してきました！
最近マイペースすぎてごめんね。笑
自分を見つめ直す時間があったように感じていて、
オンとオフの時間があったからこそ、
思ったこととか、
心と向き合って感じたこととか、
いろいろありました。
もっともっと自分を好きになりたいし、
自信を持ちたい。
日々頑張りたい！
……うかうかしてたら、もう上半期終わるぞ！！！
ということで。（びっくり）
5月病では全然ないのだけれど、
雨混じりのこの季節、
ゆったり過ごさせてもらっています。
みんなも、自分時間を大切にしてね。
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さて今回は、
“あの頃”の懐かしさを思い出す、
青春エモすぎるスポットをご紹介します！
いろんなことを思い出したので、
ぜひ皆さまにもチェックしてほしいですー！
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六本木ミュージアムで開催している
「平成恋愛展」
少し前に、お友達と行ってきました！
SNSで事前にチェックしていて、
入る前からわくどき！
入場前、係の方の案内待ちのスペースには
“学生あるある”みたいなパネル展示があって、
もう共感の嵐でした……懐かしい……！！！
そして案内されて入った場所は、なんと……
教室前の廊下！
懐かしすぎる！！！
写真は一部なのですが、
校訓とかもあったの！！！
いろんな思い出が蘇ってきましたねぇ。
学生のころ、全校集会のお話を集中して聞けない日もあって……
教頭先生が何回「えー」って言ったか数える、みたいなことしてたなあとか、
そんなことまで思い出しました。笑
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そのあとには、
すごいサプライズも！
これは実際に行って体験するほうが絶対楽しいので、
あえて内緒にしておきますね。
そして教室の中へ。
まず、この日当たり具合……懐かしすぎない？
現代社会……懐。
ここからは自由に見られる展示スペース。
平成初期から時代を彩った懐かしいアイテム、
8cm CD、ラジカセ、ルーズリーフの手紙など……。
わたしは6歳上の兄がいるので、
少しませている子どもだった気がするのですが、
学生時代の空気感をたくさん思い出しました。
固定電話や公衆電話にかけていた時代、
今思うとすごく尊い。
テレホンカードも使ってたなあ。
リリスクのMV撮影でも公衆電話を使ったことがあるので、
これまた懐かしさを感じました。
ポケベルは使ったことはなかったのですが、
早打ちチャレンジに挑戦！成功しました。笑
一緒に行ったお友達は「アイシテ」になってました。笑
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他にもいろんなコーナーがあったのですが、
次に気になったのはファミレスコーナー！
放課後、皆さんはファミレスに行ったりしてましたか？
わたしは近くのショッピングモールのフードコートに集まって、
みんなでだべったりしていたのを思い出しました。笑
実際、こんなに机がぐちゃぐちゃなことはないんだけど……
懐かしグッズでいっぱい！
ターゲットって、今もあるのでしょうか？
わたしは進学校で演劇を学んでいた高校生だったので
（決して賢かったわけではない）
勉強の進むスピードも早くて、毎週のように英語の小テストがあり……。
通学電車の中で、ターゲットを覚える日々でした。
MDコンポ！
これ、実家にあった！同じやつ！
中学時代は放送委員だったので、
プレイリストを作って、給食の時間に好きな曲を流していました。
今思えば……
西野カナさんの
「会いたくて 会いたくて」を
給食の時間に流してごめんね、の気持ちです。
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そしてそして……
TSUTAYAコーナー！！！
実はアルバイトもしていたことがあります。
大好きなTSUTAYA！！！
このコーナー、1時間は居られました。笑
この面陳……懐かしすぎないか……
シネマハンドブックも買って、
チェックつけてたなあ。
このガラケーも使ってました。
最初は操作方法わからなかったけど、
しばらく使っていると自然と手が覚えていました。笑
モバゲーでいっぱいゲームしたな。
チャリ走やったな。
デコログ書いてたな。
懐かしい思い出ばかりです。
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スマホが普及してからのコーナーもあったのですが、
やっぱり「学生時代」を共にしたアイテムたちは、
特別な思い出があります。
「思い」を伝えるのも簡単になったし、
尊いと思うものも、もしかしたら少なくなってしまったけれど、
あの頃感じていた特別な気持ちを懐かしめたように、
今の時代も、いつかきっと尊くなる。
だから、日々一生懸命生きようと思います。
実は、リピートしてまた行きました！
一緒に行く人によっても感じ方が変わる展示だなと思ったので、
何度でも楽しめます！
6/28（日）まで開催しているので、
皆さんもぜひ！
【井寄 優 リンク集】
https://lit.link/yuu1220
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(執筆者: ゆう)