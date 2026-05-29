こんにちは！みなさん！
5月のコラムをお届けします！

気づけば、もう月末になってしまいました！

初夏！……いや、もう夏すぎる！？
という天気かと思えば、雨が降ってめちゃくちゃ寒かったり。
寒暖差が激しすぎる毎日ですね……。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか？

わたしは完全に舞台ボケしていた気がしますが、
夏に向けてお仕事も決まってきているので、
徐々に日常生活や活動のペースを取り戻してきました！

最近マイペースすぎてごめんね。笑

自分を見つめ直す時間があったように感じていて、
オンとオフの時間があったからこそ、
思ったこととか、
心と向き合って感じたこととか、
いろいろありました。

もっともっと自分を好きになりたいし、
自信を持ちたい。
日々頑張りたい！

……うかうかしてたら、もう上半期終わるぞ！！！
ということで。（びっくり）

5月病では全然ないのだけれど、
雨混じりのこの季節、
ゆったり過ごさせてもらっています。

みんなも、自分時間を大切にしてね。

さて今回は、
“あの頃”の懐かしさを思い出す、
青春エモすぎるスポットをご紹介します！

いろんなことを思い出したので、
ぜひ皆さまにもチェックしてほしいですー！

六本木ミュージアムで開催している
「平成恋愛展」

少し前に、お友達と行ってきました！

SNSで事前にチェックしていて、
入る前からわくどき！

入場前、係の方の案内待ちのスペースには
“学生あるある”みたいなパネル展示があって、
もう共感の嵐でした……懐かしい……！！！

そして案内されて入った場所は、なんと……

教室前の廊下！

懐かしすぎる！！！

写真は一部なのですが、
校訓とかもあったの！！！

いろんな思い出が蘇ってきましたねぇ。

学生のころ、全校集会のお話を集中して聞けない日もあって……
教頭先生が何回「えー」って言ったか数える、みたいなことしてたなあとか、
そんなことまで思い出しました。笑

そのあとには、
すごいサプライズも！

これは実際に行って体験するほうが絶対楽しいので、
あえて内緒にしておきますね。

そして教室の中へ。

まず、この日当たり具合……懐かしすぎない？

現代社会……懐。

ここからは自由に見られる展示スペース。

平成初期から時代を彩った懐かしいアイテム、
8cm CD、ラジカセ、ルーズリーフの手紙など……。

わたしは6歳上の兄がいるので、
少しませている子どもだった気がするのですが、
学生時代の空気感をたくさん思い出しました。

固定電話や公衆電話にかけていた時代、
今思うとすごく尊い。

テレホンカードも使ってたなあ。

リリスクのMV撮影でも公衆電話を使ったことがあるので、
これまた懐かしさを感じました。

ポケベルは使ったことはなかったのですが、
早打ちチャレンジに挑戦！成功しました。笑

一緒に行ったお友達は「アイシテ」になってました。笑

他にもいろんなコーナーがあったのですが、
次に気になったのはファミレスコーナー！

放課後、皆さんはファミレスに行ったりしてましたか？

わたしは近くのショッピングモールのフードコートに集まって、
みんなでだべったりしていたのを思い出しました。笑

実際、こんなに机がぐちゃぐちゃなことはないんだけど……
懐かしグッズでいっぱい！

ターゲットって、今もあるのでしょうか？

わたしは進学校で演劇を学んでいた高校生だったので
（決して賢かったわけではない）
勉強の進むスピードも早くて、毎週のように英語の小テストがあり……。

通学電車の中で、ターゲットを覚える日々でした。

MDコンポ！
これ、実家にあった！同じやつ！

中学時代は放送委員だったので、
プレイリストを作って、給食の時間に好きな曲を流していました。

今思えば……

西野カナさんの
「会いたくて 会いたくて」を
給食の時間に流してごめんね、の気持ちです。

そしてそして……

TSUTAYAコーナー！！！

実はアルバイトもしていたことがあります。
大好きなTSUTAYA！！！

このコーナー、1時間は居られました。笑

この面陳……懐かしすぎないか……

シネマハンドブックも買って、
チェックつけてたなあ。

このガラケーも使ってました。

最初は操作方法わからなかったけど、
しばらく使っていると自然と手が覚えていました。笑

モバゲーでいっぱいゲームしたな。
チャリ走やったな。
デコログ書いてたな。

懐かしい思い出ばかりです。

スマホが普及してからのコーナーもあったのですが、
やっぱり「学生時代」を共にしたアイテムたちは、
特別な思い出があります。

「思い」を伝えるのも簡単になったし、
尊いと思うものも、もしかしたら少なくなってしまったけれど、
あの頃感じていた特別な気持ちを懐かしめたように、
今の時代も、いつかきっと尊くなる。

だから、日々一生懸命生きようと思います。

実は、リピートしてまた行きました！

一緒に行く人によっても感じ方が変わる展示だなと思ったので、
何度でも楽しめます！

6/28（日）まで開催しているので、
皆さんもぜひ！

https://heiseirenai.jp/

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(執筆者: ゆう)