こんにちは！みなさん！

5月のコラムをお届けします！

気づけば、もう月末になってしまいました！

初夏！……いや、もう夏すぎる！？

という天気かと思えば、雨が降ってめちゃくちゃ寒かったり。

寒暖差が激しすぎる毎日ですね……。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか？

わたしは完全に舞台ボケしていた気がしますが、

夏に向けてお仕事も決まってきているので、

徐々に日常生活や活動のペースを取り戻してきました！

最近マイペースすぎてごめんね。笑

自分を見つめ直す時間があったように感じていて、

オンとオフの時間があったからこそ、

思ったこととか、

心と向き合って感じたこととか、

いろいろありました。

もっともっと自分を好きになりたいし、

自信を持ちたい。

日々頑張りたい！

……うかうかしてたら、もう上半期終わるぞ！！！

ということで。（びっくり）

5月病では全然ないのだけれど、

雨混じりのこの季節、

ゆったり過ごさせてもらっています。

みんなも、自分時間を大切にしてね。

⸻

さて今回は、

“あの頃”の懐かしさを思い出す、

青春エモすぎるスポットをご紹介します！

いろんなことを思い出したので、

ぜひ皆さまにもチェックしてほしいですー！

⸻

六本木ミュージアムで開催している

「平成恋愛展」

少し前に、お友達と行ってきました！

SNSで事前にチェックしていて、

入る前からわくどき！

入場前、係の方の案内待ちのスペースには

“学生あるある”みたいなパネル展示があって、

もう共感の嵐でした……懐かしい……！！！

そして案内されて入った場所は、なんと……

教室前の廊下！

懐かしすぎる！！！

写真は一部なのですが、

校訓とかもあったの！！！

いろんな思い出が蘇ってきましたねぇ。

学生のころ、全校集会のお話を集中して聞けない日もあって……

教頭先生が何回「えー」って言ったか数える、みたいなことしてたなあとか、

そんなことまで思い出しました。笑

⸻

そのあとには、

すごいサプライズも！

これは実際に行って体験するほうが絶対楽しいので、

あえて内緒にしておきますね。

そして教室の中へ。

まず、この日当たり具合……懐かしすぎない？

現代社会……懐。

ここからは自由に見られる展示スペース。

平成初期から時代を彩った懐かしいアイテム、

8cm CD、ラジカセ、ルーズリーフの手紙など……。

わたしは6歳上の兄がいるので、

少しませている子どもだった気がするのですが、

学生時代の空気感をたくさん思い出しました。

固定電話や公衆電話にかけていた時代、

今思うとすごく尊い。

テレホンカードも使ってたなあ。

リリスクのMV撮影でも公衆電話を使ったことがあるので、

これまた懐かしさを感じました。

ポケベルは使ったことはなかったのですが、

早打ちチャレンジに挑戦！成功しました。笑

一緒に行ったお友達は「アイシテ」になってました。笑

⸻

他にもいろんなコーナーがあったのですが、

次に気になったのはファミレスコーナー！

放課後、皆さんはファミレスに行ったりしてましたか？

わたしは近くのショッピングモールのフードコートに集まって、

みんなでだべったりしていたのを思い出しました。笑

実際、こんなに机がぐちゃぐちゃなことはないんだけど……

懐かしグッズでいっぱい！

ターゲットって、今もあるのでしょうか？

わたしは進学校で演劇を学んでいた高校生だったので

（決して賢かったわけではない）

勉強の進むスピードも早くて、毎週のように英語の小テストがあり……。

通学電車の中で、ターゲットを覚える日々でした。

MDコンポ！

これ、実家にあった！同じやつ！

中学時代は放送委員だったので、

プレイリストを作って、給食の時間に好きな曲を流していました。

今思えば……

西野カナさんの

「会いたくて 会いたくて」を

給食の時間に流してごめんね、の気持ちです。

⸻

そしてそして……

TSUTAYAコーナー！！！

実はアルバイトもしていたことがあります。

大好きなTSUTAYA！！！

このコーナー、1時間は居られました。笑

この面陳……懐かしすぎないか……

シネマハンドブックも買って、

チェックつけてたなあ。

このガラケーも使ってました。

最初は操作方法わからなかったけど、

しばらく使っていると自然と手が覚えていました。笑

モバゲーでいっぱいゲームしたな。

チャリ走やったな。

デコログ書いてたな。

懐かしい思い出ばかりです。

⸻

スマホが普及してからのコーナーもあったのですが、

やっぱり「学生時代」を共にしたアイテムたちは、

特別な思い出があります。

「思い」を伝えるのも簡単になったし、

尊いと思うものも、もしかしたら少なくなってしまったけれど、

あの頃感じていた特別な気持ちを懐かしめたように、

今の時代も、いつかきっと尊くなる。

だから、日々一生懸命生きようと思います。

実は、リピートしてまた行きました！

一緒に行く人によっても感じ方が変わる展示だなと思ったので、

何度でも楽しめます！

6/28（日）まで開催しているので、

皆さんもぜひ！

https://heiseirenai.jp/

【井寄 優 リンク集】

https://lit.link/yuu1220

バックナンバー

◆ゲームやドリンクも大充実で感動！ 猫カフェでモフモフ癒しのひととき

https://getnews.jp/archives/3712685

◆神戸・生田神社で初詣と厄祓い 「ファミリア」とのコラボお守りを愛犬へ

https://getnews.jp/archives/3692616

◆舞台、リリスクOGライブ、旅行の思い出もたくさん！ 2025年の出来事を振り返り

https://getnews.jp/archives/3686531

◆可愛い装飾やメニューにウキウキ！ ホリデーシーズンに行きたいカフェ

https://getnews.jp/archives/3678657

◆オタク心が騒ぐショップに、日本上陸の注目ブランドまで「今行きたい韓国スポット」

https://getnews.jp/archives/3663478

(執筆者: ゆう)