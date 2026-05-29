ライカカメラジャパン株式会社は、「ライカM11-P」「ライカQ3」「ライカD-LUX 8」およびMマウントレンズ「ライカ アポ・ズミクロンM f2/50 ASPH.」の新色「メタルグレー」を発表した。6月6日（土）より順次発売する。 これまでのブラック、シルバーに続く新しいカラーバリエーション。各カメラ・レンズの基本仕様は通常モデルと共通となっている。 ライカM11-P メタルグレーペイント ボデ