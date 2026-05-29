ライカM11-P／Q3／D-LUX 8などに「メタルグレー」カラー プレート入り多機能プロテクターなど新アクセサリーも発表
ライカカメラジャパン株式会社は、「ライカM11-P」「ライカQ3」「ライカD-LUX 8」およびMマウントレンズ「ライカ アポ・ズミクロンM f2/50 ASPH.」の新色「メタルグレー」を発表した。6月6日（土）より順次発売する。
これまでのブラック、シルバーに続く新しいカラーバリエーション。各カメラ・レンズの基本仕様は通常モデルと共通となっている。
ライカM11-P メタルグレーペイント
ボディにメタルグレーペイントを施し、操作部をブラックとしたモデル。外装にはダイヤモンドパターンのレザーを採用している。発売日は6月6日（土）。
あわせて、同色のバッテリーや、新色のダークブラウンレザーを採用したプロテクターおよびキャリングストラップを用意する。
また、アルカスイス互換形状のベースプレートを備えた、ブラックレザー製の多機能プロテクターも展開される。
M11用マルチファンクションプロテクター
ライカ アポ・ズミクロンM f2/50 ASPH. メタルグレーペイント
レンズ外観とフロントキャップにメタルグレーの仕上げを採用。フィートおよび焦点距離のスケール部分には赤色の刻印を施している。発売日は6月6日（土）。
ライカQ3 メタルグレーペイント
35mmフルサイズコンパクトカメラ「ライカQ3」のメタルグレーモデル。操作部をブラックとし、レンズ部分のフィートおよび焦点距離スケールを赤色で刻印している。発売は7月下旬を予定。
関連アクセサリーとして、ダークブラウンレザーのプロテクターとキャリングストラップを用意する。
ライカD-LUX 8 メタルグレーペイント
ボディ本体とFNボタンをメタルグレーとし、操作部と設定ダイヤルをブラックとした。発売は7月下旬を予定。
専用アクセサリーとして、既存のブラックレザー製カメラケースにコニャックカラーを追加するほか、ブラックレザーの編み込みキャリングストラップとハンドストラップを展開する。