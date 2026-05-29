アルゼンチン・サッカー協会は28日、連覇が懸かるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表。FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）が6大会連続で選出された。大会中に39歳の誕生日を迎えるメッシは、出場すれば史上最多6大会連続のW杯出場となる。前回カタール大会で優勝に貢献したFWフリアン・アルバレス（アトレチコ・マドリード）やMFエンソ・フェルナンデス（チェルシー）、GKのエミリアノ・マルテ