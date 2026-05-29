アルゼンチン・サッカー協会は28日、連覇が懸かるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表。FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）が6大会連続で選出された。

大会中に39歳の誕生日を迎えるメッシは、出場すれば史上最多6大会連続のW杯出場となる。

前回カタール大会で優勝に貢献したFWフリアン・アルバレス（アトレチコ・マドリード）やMFエンソ・フェルナンデス（チェルシー）、GKのエミリアノ・マルティネス（アストンビラ）も名を連ねた。

14大会連続19度目の出場で、4度目の優勝そして連覇を目指す。1次リーグJ組ではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。

アルゼンチン代表26選手は以下の通り。

【GK】

エミリアノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルリ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(A・マドリー)

【DF】

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

ナウエル・モリナ(A・マドリー)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ニコラス・タリアフィコ(リヨン)

ファクンド・メディナ(マルセイユ)

【MF】

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

ロドリゴ・デパウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

アレクシス・マカリアル(リバプール)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

【FW】

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

ラウタロ・マルティネス(インテル)

ホセマヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

ニコ・パス(コモ)