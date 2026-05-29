38歳メッシ 6大会連続W杯メンバー選出！アルゼンチン代表26人発表、4度目の優勝＆連覇狙う
アルゼンチン・サッカー協会は28日、連覇が懸かるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表。FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）が6大会連続で選出された。
大会中に39歳の誕生日を迎えるメッシは、出場すれば史上最多6大会連続のW杯出場となる。
前回カタール大会で優勝に貢献したFWフリアン・アルバレス（アトレチコ・マドリード）やMFエンソ・フェルナンデス（チェルシー）、GKのエミリアノ・マルティネス（アストンビラ）も名を連ねた。
14大会連続19度目の出場で、4度目の優勝そして連覇を目指す。1次リーグJ組ではアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
アルゼンチン代表26選手は以下の通り。
【GK】
エミリアノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルリ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(A・マドリー)
【DF】
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリナ(A・マドリー)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・U)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
【MF】
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ロドリゴ・デパウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マカリアル(リバプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
【FW】
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセマヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
ニコ・パス(コモ)