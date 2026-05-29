霜降り明星のせいやが29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の半自伝小説『人生を変えたコント』（ワニブックス）が実写映画化され、12月18日より全国公開されることが決定したことを伝えた一方で、一部メディアの報道姿勢を痛烈に批判した。【写真】めっちゃいい笑顔！主演の大橋和也と笑顔で肩を組むせいや「みなさんにご報告」と題した動画に出演したせいや。冒頭「なんと、ぼくの本が映画化されることになりまし