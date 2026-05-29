Profotoは5月28日（木）、ワイヤレストランスミッター「Connect Pro」の最新ファームウェア（バージョンB5）を公開した。スマートフォンアプリ「Profoto Control」経由でアップデートできる。 無線通信範囲の調整機能やアドバンス発光機能など、ライティングの自由度を高める新機能が複数追加された。 通信範囲を調整する「エアレンジ設定（Air Range mode）」では、通常の撮影距離（0.1