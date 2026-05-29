Profotoは5月28日（木）、ワイヤレストランスミッター「Connect Pro」の最新ファームウェア（バージョンB5）を公開した。スマートフォンアプリ「Profoto Control」経由でアップデートできる。

無線通信範囲の調整機能やアドバンス発光機能など、ライティングの自由度を高める新機能が複数追加された。

通信範囲を調整する「エアレンジ設定（Air Range mode）」では、通常の撮影距離（0.1～25m）に最適化された「NORMAL」に加え、最大100mまでの広い通信範囲に対応する「LONG」が選択可能になった。距離のある撮影環境や電波の届きにくいロケーションにおいて有効としている。

アドバンス発光機能には、新たに「サイクルモード（Cycle mode）」と「マルチポップモード（Multi pop mode）」が加わった。

サイクルモードは、あらかじめ登録した複数のライティングシーンを自動で切り替えながら撮影できる機能。最大8つのシーンを登録でき、カメラのシンクロ信号や本体のTestボタンを押すたびに次のシーンへ自動移行する「LOOP」と、現在の設定を保持して編集できる「PAUSE」を切り替えて使用できる。各シーンにはグループA～Fごとに、出力値、瞬間光のON/OFF、定常光のON/OFFを保存可能。なお、同モード使用時はTTL（自動調光）は利用できない。

マルチポップモードは、1回の露光中に複数回繰り返し発光させることで、連続発光による残像表現を可能にする機能。1枚の写真の中で被写体の動きを記録したい場合や、モーション表現を作りたいシーンに便利としている。設定した発光回数に応じてすべての光を記録するため、十分な長時間露光（スローシャッター）を設定する必要がある。同モード使用時は、TTLおよびハイスピードシンクロ（Hi-S）は利用できない。