とちぎテレビ 上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取った主導役とみられる４０代の男が、すでに逮捕されている指示役夫婦の夫と事件前からつながりがあったとみられることが２７日、捜査関係者への取材でわかりました。 ５月１４日、上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件ではこれまでに実行役とされるいずれも１６歳の高校生の少年４人と指示役とみられる横浜市港北区の