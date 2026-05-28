とちぎテレビ

上三川町の住宅で発生した強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取った主導役とみられる４０代の男が、すでに逮捕されている指示役夫婦の夫と事件前からつながりがあったとみられることが２７日、捜査関係者への取材でわかりました。

５月１４日、上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件ではこれまでに実行役とされるいずれも１６歳の高校生の少年４人と指示役とみられる横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者（２８）、妻・美結容疑者（２５）の計６人が逮捕されています。

捜査本部は、匿名・流動型犯罪グループ・トクリュウが関与しているとみて、さらに上位の指示役がいることを視野に捜査を続け、事件を主導したとみられる４０代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取っています。

捜査関係者によりますと、男は竹前海斗容疑者とつながりがあったとみられています。また、男は事件の前、神奈川県内のホームセンターでバールを購入していたということです。男は秘匿性の高い通信アプリで指示を出していたとみられ、事件後、成田空港から中国に出国していて中国経由で東南アジアに向かった可能性があるとみられます。

捜査本部では、国の特定を急ぐとともに、海外当局と連携しながら捜査を進めるとしています。