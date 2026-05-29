リヴァプールDFイブラヒマ・コナテの契約は今季限りとなっており、7月1日に契約は満了となる。リヴァプールは新契約をとりつけるため数カ月にわたる交渉を行なっていたが、合意に至らず、今夏退団する見込みだと『Daily Mail』が報じている。以前からレアル・マドリードからの関心が取り沙汰されていたコナテだが、移籍先としては現在パリ・サンジェルマンがもっとも濃厚であるとも伝えられている。W杯でフランス代表としての戦い