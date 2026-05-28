県が、鹿児島港本港区に計画するスポーツ・コンベンションセンターは、資材費や建設費の高騰で膨れ上がった事業費をどれだけを抑えられるかが大きなポイントです。そうした業務を担う事業者が決まり、県が28日公表しました。スポーツ・コンベンションセンターの建設費の抑制に向けた業務を担うことが決まったのは、東京に本社を置く日建設計コンストラクション・マネジメント、鹿児島市の下舞設計の共