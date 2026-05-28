◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）昨季まで１４年間プレーしてきたパ・リーグとの対戦で、松本がキラリと輝いた。移籍後初となる左翼でのスタメンで好守を披露すると、打撃でも３回の５得点に貢献する内野安打を含む２安打で４月１４日・阪神戦（甲子園）以来今季４度目のマルチ安打。経験豊富な立場だが「久々に回ってきたチャンスなので貪欲にという気持ちが強かった。僕は若手