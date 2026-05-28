◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

昨季まで１４年間プレーしてきたパ・リーグとの対戦で、松本がキラリと輝いた。移籍後初となる左翼でのスタメンで好守を披露すると、打撃でも３回の５得点に貢献する内野安打を含む２安打で４月１４日・阪神戦（甲子園）以来今季４度目のマルチ安打。経験豊富な立場だが「久々に回ってきたチャンスなので貪欲にという気持ちが強かった。僕は若手ぐらいの気持ちでガツガツいこうと」とうなずいた。

橋上監督代行が「松本選手は（外野の）どこでも大丈夫なので」と左翼起用。３週間ぶりのスタメンとなったが、いきなり初回無死一塁で周東のファウルゾーンのフェンス際への飛球を好捕した。７回１死一塁では日本ハム時代の同期・近藤の左翼線へのライナーをキャッチ。一走・周東が二塁まで到達しており「走者が出ているのが見えたので、すぐ返そうと」。ランニングスローで中継の泉口へ送球すると、左翼→遊撃→一塁の連係プレーで併殺が完成した。「（外野の）どこでもいける準備はできている」という言葉を体現する一戦だった。