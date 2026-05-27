27日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00〜)の「助っ人と壁を越えろ! 2時間SP」で実施された「アニメ化争奪! おもしろキャラ選手権」で、きつね考案のキャラクター「にぎりん坊やかつお」が優勝した。あす28日放送の同局系情報番組『ZIP!』で、まさかのアニメ化を果たす。「アニメ化争奪! おもしろキャラ選手権」○きつね考案キャラクターが優勝「アニメ化争奪! おもしろキャラ選手権」は、芸人たち