うつむきなが神奈川・座間署から出てきた生駒理一郎容疑者（34）は、在日アメリカ軍基地「キャンプ座間」で働く消防士です。4月1日から12日までの間、4回にわたって60歳の同僚男性のみそ汁などに薬品を混ぜた疑いがもたれています。犯行に使われたのは“エチレングリコール”。車のエンジンの冷却水などにも使われている薬品で、厚生労働省によりますと無色で無臭、飲み込むと腹痛や意識を失うなどの症状が出るということです。被