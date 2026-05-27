昨秋劇場公開されたファンタジー映画『落下の王国 4Kデジタルリマスター』が2026年6⽉15⽇よりU-NEXTで独占レンタル配信開始となる。レンタル価格は550円（3日間）。『落下の王国 4Kデジタルリマスター』が6⽉15⽇よりU-NEXTで独占レンタル配信開始『落下の王国』は、2008年の日本公開以来、配信されることなく「幻」と評されカルト人気を誇っていたファンタジー映画。『ザ・セル』（2000）で鮮烈なビジュ