アンカー・ジャパン株式会社と株式会社スターフライヤーは、スターフライヤーが運航する全路線・全便の機内において、Anker製USBケーブルの貸し出しサービスを6月1日（月）より開始すると発表した。 貸し出されたUSBケーブルを座席に設置されたUSB Type-Cポート、またはUSB Type-Aポートと接続し、手持ちの端末を充電できる。スマートフォンやタブレット端