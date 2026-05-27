ASUS JAPAN株式会社は、クリエイター向けブランド「ASUS ProArt」より、デタッチャブルノートPC「ProArt PZ13（HT5306）」を発売した。 いつでもどこでもクリエイティブワークを行えるよう、優れたAI処理性能と携帯性を両立させたというモデル。高い性能が要求される画像や動画の編集作業も快適にこなせるとしている。 NPU 45TOPSのAI処理性能を持つ「Snapdragon X Plus」プロセッサーを搭載。メ