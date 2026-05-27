ASUS JAPAN株式会社は、クリエイター向けブランド「ASUS ProArt」より、デタッチャブルノートPC「ProArt PZ13（HT5306）」を発売した。

いつでもどこでもクリエイティブワークを行えるよう、優れたAI処理性能と携帯性を両立させたというモデル。高い性能が要求される画像や動画の編集作業も快適にこなせるとしている。

NPU 45TOPSのAI処理性能を持つ「Snapdragon X Plus」プロセッサーを搭載。メモリは16GB、ストレージとして1TBのSSDを備え、Copilot+ PCにも準拠する。

ディスプレイには、アスペクト比16:10、リフレッシュレート60Hzの13.3型3K有機EL（ASUS Lumina OLED）を採用した。最大輝度は500nits。DCI-P3を100%カバーする広色域表示に対応する。

キーボードとスタンドカバーは着脱可能。「ノートパソコンモード」「タブレットモード」「縦置きモード」のスタイルを切り替えて使用できる。本体のみの重量は約850g、薄さは9mm。

また、最大4,096段階の筆圧検知に対応する「ASUS Pen 2.0」が付属する。

インターフェースには、映像出力にも対応するUSB Type-C（USB4）を2基搭載。さらにSDカードリーダーも内蔵している。防塵・防滴規格のIP52にも対応する。

プロセッサー：Snapdragon X Plus メモリ：16GB ストレージ：1TB SSD ディスプレイ：13.3型3K有機EL（DCI-P3 100%） インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、SDXCカードリーダーなど 外形寸法：319.6×206.4×9mm（タブレット）319.6×206.4×11.8～19.9mm（タブレット＋スタンドカバー）、320.95×214.95×17.4～25.5mm（タブレット＋キーボード＋スタンドカバー） 重量：約850g（タブレット単体） 直販価格：42万9,800円