【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】毎日の通勤や外回りなど、仕事のモチベーションには足元の快適さが影響する。だからこそ、革靴の品格を保ちつつも機能性に優れたビジネスシューズを働く人たちに向けて厳選した！＊＊＊働き方の多様化が進み、ビジネスシューズにも変化が見られる。「快適性が最大トレンド。スムーズに脱ぎ履きしやすい構造も注目されています」（ミズノ・安藤翔太さん）、「快適性と時短を両立