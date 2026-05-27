足元を快適サポートする機能性ビジネスシューズ6選【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

毎日の通勤や外回りなど、仕事のモチベーションには足元の快適さが影響する。だからこそ、革靴の品格を保ちつつも機能性に優れたビジネスシューズを働く人たちに向けて厳選した！

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働き方の多様化が進み、ビジネスシューズにも変化が見られる。

「快適性が最大トレンド。スムーズに脱ぎ履きしやすい構造も注目されています」（ミズノ・安藤翔太さん）、「快適性と時短を両立する機能性シューズの需要が高まっています」（コナカ・岩倉具博さん）というように、軽量性やクッション性に加え、着脱のしやすさに着目したビジネスシューズも増えている。

「かつては我慢して履くのがマナーだったビジネスシューズは、現在は仕事のパフォーマンスを最大化するためのギアとして位置づけています」とは、チヨダの天野恵介さん。また、アシックス商事の鈴木徹さんも、「長時間着用するため、不快感や負担を軽減できる機能性と、従来の革靴と遜色のない外観との両立が支持されています」という。

確かに外観も大事で、青山商事の高島啓佑さんも「格好良く、カッチリ、スマートな足元は最低限のマナー」と話す。

今回厳選したビジネスシューズも、革靴の品格を保ちつつ、機能性に特化したものばかり。これを機に足元を見直そう。

1. 悪天候にも対応、スニーカーのような履き心地

texcy luxe

「テクシーリュクス GORE-TEXシリーズ 4E ラウンド BROWN」（1万8700円）

耐久性のある発泡ウレタン中敷と土踏まずパッドを搭載したほか、アウターソールには耐久性に優れた素材を使用しています。外回りも苦にならない快適な履き心地です（アシックス商事 国内事業統括部 事業戦略本部 ブランド戦略部 ブランド戦略チーム 鈴木 徹さん）

「ビジネスシューズなのにスニーカーのような履き心地」をキャッチフレーズに、快適な履き心地、歩き心地を追求。幅広い4E設計で、履き口に伸縮性のあるゴア、アッパーには足馴染みの良いやわらかな牛革を使用している。

▲防水透湿性に優れたGORE-TEXファブリクスを裏材に採用。梅雨の雨天時も快適に着用できる

2. 立ったままスパッと履けて防水・防滑にも特化

チヨダ

「HYDRO-TECH HD1621S」（8690円）

かがんだり、靴ベラを使う必要がないので、忙しいビジネスシーンや頻繁に着脱を繰り返すビジネスパーソンにオススメ。4E設計なので足幅が広めの方でもゆったり履けます（チヨダ マーケティング統括本部 プロモーション室 課長代理 天野 恵介さん）

防水と防滑に優れたスパット機能付きビジネスシューズ。立ったまま履くことができ、防水膜が雨水の侵入をシャットアウト（※）。滑り止め加工のセラミックラバー底が路面をしっかりグリップする。※完全防水ではありません。

▲独自開発の靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに立ったままスパッと履ける

3. スーツにも合う、上質なシボレザーのドレススニーカー

アシックスウォーキング

「RUNWALK TRAD SNEAKER シューレースタイプ」（3万9600円）

最初に着地するかかと部に衝撃緩衝機能「GEL」を搭載し負担を軽減。ライニングの前側には足当たりがソフトなメッシュ素材を採用し、レザーとメッシュのソフトさが快適な履き心地を提供します（アシックス商事 国内事業統括部 事業戦略本部 ブランド戦略部 ブランド戦略チーム 鈴木 徹さん）

革靴がもつ端正なディテールとアシックスのスポーツテクノロジーを組み合わせた、スーツにも合うドレススニーカー。アッパーはイタリア産の上質なシボレザーを採用。履いた瞬間から革のソフトさを体感できる。

▲アウターソールは耐摩耗性に優れたAHARラバー、ミッドソールにはクッション性と反発性を併せもつSpEVAを採用している

4. 革靴で感じる硬さや締め付けなく軽快な履き心地

スーツスクエア

「アンラインドローファー」（1万9690円）

快適性の秘密は、裏地のないアンライニング仕立てと発泡ラバーソール。足への負担を軽減し、ビジネスシューズとしての品格を保ちながらもスニーカーのような軽快さを備えています（青山商事 商品第二部 マネジャー 高島 啓佑さん）

スーツやジャケパンなど幅広くマッチする見た目と快適性を両立。裏地のない一枚仕立ての構造により、従来の革靴で感じる硬さや締め付けから足を解放。さらに蒸れにくい特徴もある。

▲アウトソールにイタリアのExtralightソールを採用することで、スポーツシューズ並みのクッション性と軽さを実現した

5. スポーツシューズ由来のクッション性と安定性を実現

ミズノ

「エクスライト SO（スリッポン）」（1万4850円）

天然皮革で足なじみがよい上品な印象のアッパーに、やわらかく反発性のあるソールを合わせています。長時間歩いても疲れにくいので営業職などビジネスマンにとって強い味方になると思います（ミズノ グローバルフットウエアプロダクト本部 商品企画部 安藤 翔太さん）

スポーツシューズの開発で培った知見をもとに生まれた、快適で軽やかに動けるビジネスシューズ。クッション性に優れたEVA樹脂がやわらかい着地感を実現。膝や腰への負担も軽減する。

▲衝撃を緩和するクッション性と足のグラつきを抑える安定性を両立。耐摩耗性が高いラバーが採用され、かかとが擦り減りにくい

6. ビジネスシーンでの着脱動作がスマートに

SIUT SELECT

「ハンズフリードレスシューズ」（24.5〜27cm：1万4300円）

本革の品格とスニーカーのような軽快な履き心地を両立した一足です。荷物を持っている時や、訪問先での脱ぎ履きをスマートにします（コナカ 商品部 シューズバイヤー 岩倉具博さん）

アウトソールにIPソールを採用し、軽量性、耐久性、クッション性を実現。さらに手や靴ベラを使わず立ったまま履けるハンズフリー設計で、革靴の品格を保ちながらもスマートに脱ぎ履きができる。

▲かかと部分に埋め込む補強用の芯に王冠のような形状のカウンターを採用。履く時のかかとからの圧力を分散させている

>> 特集【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号84-85ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀＞

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