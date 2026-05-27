◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）と西田陸浮外野手（25）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」と「9番・右翼」で2戦連続同時に先発出場予定。村上は前日同戦で、初回、右翼に同点の18号ソロを放った。ヤンキース・ジャッジに1本差とし、リーグ単独トップに返り咲く8試合ぶりの一発は、この日メジャー初昇格&同初安打