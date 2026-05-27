◇ア・リーグ ホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）と西田陸浮外野手（25）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」と「9番・右翼」で2戦連続同時に先発出場予定。

村上は前日同戦で、初回、右翼に同点の18号ソロを放った。ヤンキース・ジャッジに1本差とし、リーグ単独トップに返り咲く8試合ぶりの一発は、この日メジャー初昇格&同初安打をマークした西田を歓迎する祝砲に。マシューズの内角高めへの初球97.5マイル（約157キロ）を捉え、2学年下の西田も「普通に打っただけですよ、あの人は。ヤバいっす、凄すぎます」と笑っていた。

日本野手の同一チームでの先発出場は、マリナーズ06〜09年のイチロー＆城島、同12年のイチロー＆川崎、フィリーズ08年の田口＆井口があるが、令和時代では初めて。

村上のキャリア53試合18本塁打は、歴代7位タイのスピードにもなった。6月になる前に新人が放った本塁打記録は、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）と19年ピート・アロンソ（メッツ）の19本で、あと1と迫る。

西田は守備でも「レーザービーム」を披露と、ともに快勝での貯金1に貢献した。村上は前日の試合後に西田について「アメリカで一緒にプレーできることはとてもうれしいこと。今後も長く一緒に活躍し続けていければ」と長期での共闘を誓っていた。