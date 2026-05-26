タレントの岡田結実が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。住まいの悩みを明かす一幕があった。今回は「住まいのトラブル１１０番」。今年２月に第１子を出産したばかりの岡田は「私、赤ちゃんが産まれまして。１ＬＤＫにずっと夫婦で住んでたんですけど、収納が追いつかなくて」と話し出すと「いっぱい人にあげたりして頑張って収納スペースをつくって、いっぱい赤ちゃんのものを入