タレントの岡田結実が２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。住まいの悩みを明かす一幕があった。

今回は「住まいのトラブル１１０番」。

今年２月に第１子を出産したばかりの岡田は「私、赤ちゃんが産まれまして。１ＬＤＫにずっと夫婦で住んでたんですけど、収納が追いつかなくて」と話し出すと「いっぱい人にあげたりして頑張って収納スペースをつくって、いっぱい赤ちゃんのものを入れようと思ったんですけど、それでも足りなくなって。服を畳まずにラックにかけるようにしてたんですけど、ラックを追加して、１人で４、５時間かけて組み立てたら、想像以上に大きくなっちゃって、ラックが」と口に。

「組み立てたら、想像以上にでっかくて天井ぎりぎりみたいなラックになっちゃって…。夫に相談せずに買ったから怒られちゃって。寝室がラックだらけになっちゃって。常にのどが枯れてるっていう…。加湿器をたいても服が吸っちゃうから。のどがカラッカラで、去年の１２月から、のどが正常になったことがなくて…」と加湿器が効かず部屋の乾燥に苦しんでいることを明かしていた。