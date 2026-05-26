【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの長谷川理恵が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「芸術的な盛り付け」彩り豊かな2人分の弁当公開◆長谷川理恵、夫＆息子への手作り弁当披露長谷川は「パパさん ボンさん」と添え、夫と息子の2人分の弁当が並んだ写真を投稿。昆布の佃煮をのせた薄紫の綺麗なご飯に「ズッキーニとジャンボにんにくと浜豚のオイスターソース炒め