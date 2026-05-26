【モデルプレス＝2026/05/26】歌手でタレントの中川翔子が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理や双子の離乳食を公開した。【写真】41歳双子出産タレント「豪華」鶏肉と豆腐ハンバーグなど手料理披露◆中川翔子、手料理＆離乳食公開中川は「今日はわたしがこしらえた鶏肉と豆腐ハンバーグ ひじき、枝豆、椎茸、えのきいり！トマト玉ねぎサラダ ホルモンキャベツ茄子いため タイのおさしみ大葉にんにくあえ ミルキー