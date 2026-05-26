【モデルプレス＝2026/05/26】女優のかたせ梨乃が、23日放送のテレビ東京系「土曜ゴールデン『あさこ梨乃の5万円旅24』【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】」（土曜よる6時30分〜）に出演。かたせが本名を明かす一幕があった。【写真】24歳タレント、“珍しい”本名告白◆かたせ梨乃、本名明かす番組で一行は福島県いわき市のアクアマリンパークからスタートし、バスと鉄道を乗り継いで翌日の17時までに飯坂温泉にある摺上川ダム