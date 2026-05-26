かたせ梨乃、本名明かす 同じ駅名に反応「初めて知った」「びっくり」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/26】女優のかたせ梨乃が、23日放送のテレビ東京系「土曜ゴールデン『あさこ梨乃の5万円旅24』【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】」（土曜よる6時30分〜）に出演。かたせが本名を明かす一幕があった。
【写真】24歳タレント、“珍しい”本名告白
番組で一行は福島県いわき市のアクアマリンパークからスタートし、バスと鉄道を乗り継いで翌日の17時までに飯坂温泉にある摺上川ダムを目指した。その道中で電車に乗車し、杉田駅を通過するとかたせは「杉田駅だって」と反応した。
するとかたせの本名は「杉田典子」であると紹介。かたせも「杉田駅なんてあるの知らなかった」と驚いた様子だった。
視聴者からは「下の名前（典子）の一部を逆さにすると“りの（梨乃）”になる」「初めて知った」「びっくり」「本名も素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆かたせ梨乃、本名明かす
番組で一行は福島県いわき市のアクアマリンパークからスタートし、バスと鉄道を乗り継いで翌日の17時までに飯坂温泉にある摺上川ダムを目指した。その道中で電車に乗車し、杉田駅を通過するとかたせは「杉田駅だって」と反応した。
するとかたせの本名は「杉田典子」であると紹介。かたせも「杉田駅なんてあるの知らなかった」と驚いた様子だった。
◆かたせ梨乃の本名に反響
視聴者からは「下の名前（典子）の一部を逆さにすると“りの（梨乃）”になる」「初めて知った」「びっくり」「本名も素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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