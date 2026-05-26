【モデルプレス＝2026/05/26】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が5月25日、自身のInstagramを更新。娘と綿飴を作る様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳元なでしこ「家広い」自宅で綿飴作り楽しむ姿披露◆丸山桂里奈、手に入れた綿飴機での綿飴づくり披露丸山は「今朝、ラヴィットのスタッフさんに綿飴機をいただきました。ありがとございます」（※原文ママ）とつづり、娘と一緒に作っている写真を複数枚投