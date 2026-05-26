【モデルプレス＝2026/05/26】女優のMEGUMI が24日放送の MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。自身も実践しているダイエットを明かした。【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ◆MEGUMI、4ヶ月で4キロ減量に成功したダイエット法紹介番組ではMEGUMIが4ヶ月で4キロ痩せたというダイエット法を紹介。MEGUMIは40代に突入し、ダイエットに挑戦したところ「激しい運動は必要ない」と実感したそうで「生きて