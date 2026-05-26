【モデルプレス＝2026/05/26】タレントのpecoが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「並べ方が丁寧」“キンパ風”海苔巻き＆炒め物などの息子弁当◆peco、息子への手作り弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、にんじんや葉物野菜などの具材がたっぷりと入った海苔巻きがズラリと