【モデルプレス＝2026/05/26】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の白石まゆみが25日、テレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜深夜0時15分〜／※一部地域を除く）に出演。練習時間15分で披露したダンスに注目が集まっている。【写真】ふるっぱー妹分のダンスを絶賛した先輩アイドル◆白石まゆみ、高難易度ダンスに挑戦白石は、ゲストとして出演した榊原樹里、瀬川陽菜乃と一緒にダンスチーム・