【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの高垣麗子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「彩りも栄養バランスも完璧」海老カツ・甘酒入り卵焼きなどの2段わっぱ弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱのお弁当箱の下段には鮭のそぼろご飯、上段には、カラッと揚がった海老カツ、ブロ